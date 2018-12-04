دراسة: حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة الأوروبية غير مسبوق

أظهرت دراسة أوروبية أن الاستثمار في الشركات الناشئة في أوروبا حقق حجما غير مسبوق حتى الآن، بلغ نحو 23 مليار يورو.

وللمقارنة فإن حجم هذه الاستثمارات لم يتجاوز خمسة مليارات يورو عام 2013، حسبما ذكرت شركة أتوميكو للدراسات الاستشارية اليوم الثلاثاء في تقريرها السنوي عن صناعات التقنية الأوروبية.

وأكدت الشركة في تقريرها أن أوروبا قدمت خلال السنوات الـ 15 الماضة، 61 شركة جديدة بقيمة استثمارية تزيد عن مليار يورو، في حين أن 17 من مثل هذه الشركات تجاوزت هذا الحاجز خلال العام الجاري وحده.

وفي الوقت ذاته ذهب معدو الدراسة إلى أن الشركات الناشئة الأوروبية تواجه مشكلة تمييز، حيث إن 93% من الاستثمارات تصب لدى شركات أسستها فرق من الرجال فقط، وذلك استمرارا لما كان يحدث في الماضي بالفعل.

وأكدت 46% من النساء العاملات في قطاع التكنولوجيا الأوروبي أنهن عانين من التمييز، حيث تبلغ نسبة الاضطهاد للنساء في الدول المتحدثة بالألمانية 62%، وهي نسبة فوق المتوسط.