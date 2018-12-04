بومبيو: ترامب يؤسس نظاما عالميا جديدا تدعمه القيادة الأمريكية والديمقراطية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب يسعى لتأسيس نظام عالمي جديد تدعمه القيادة الأمريكية والديمقراطية.

وأضاف بومبيو - في كلمته أمام "صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة" في بروكسل - أن "المنتقدين في بلدان مثل إيران والصين اللتين تقوضان النظام العالمي، يقولون إن إدارة ترامب هي سبب انهيار النظام العالمي ويدّعون أن أمريكا تتصرف بشكل أحادي، وحتى أصدقاؤنا الأوروبيون يقولون أحيانا إننا لا نتصرف بطريقة لا تصب في مصلحة العالم، لكن هذا ببساطة خطأ".

وتابع بومبيو - في كلمته التي أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية - أن "مهمتنا هي إعادة سيادتنا وإصلاح النظام العالمي، ونريد مساعدة أصدقائنا على ممارسة سيادتهم، ونتطلع إلى أن يخدم النظام العالمي مواطنينا وليس التحكم فيهم".

وانتقد الوزير الأمريكي "الصين وإيران وروسيا لانتهاكها العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية"، لافتا إلى أن "إدارة ترامب لم تعد راغبة في قبول مثل هذه التجاوزات، وإنها تعمل على إصلاح المؤسسات التي شكلت أساس النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية".

واعتبر بومبيو أن "منظمات مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وصندوق النقد والبنك الدوليين أصبحت متآكلة وبحاجة ماسة إلى التغيير"، وقال: "عندما نتجاهل مسؤولياتنا تجاه المؤسسات التي أقمناها، فإن آخرين سيستغلونها"، مضيفا أن "الولايات المتحدة ستواصل قيادتها من خلال مواجهة الجهات السيئة التي استغلت ثغرات في هذه المؤسسات لتحقيق مكاسب خاصة بها".