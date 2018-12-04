وصول قارب يقل 20 فردا من الروهينجا لإقليم آتشيه الإندونيسي

قال مسؤول إندونيسي إن قاربا يقل 20 فردا من الروهينجا وصل إلى جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم الثلاثاء.

وقال عبدالمسافر، مدير وكالة الحماية المدنية المحلية، إن أفراد الروهينجا، وهي أقلية عانت من الاضطهاد في ميانمار، قالوا إنهم كانوا في طريقهم لماليزيا من أجل البحث عن عمل عندما توقفوا في منطقة شرق آتشيه في إقليم آتشيه. وأضاف: «القارب لم يكن به مشاكل بالمحرك، وكان به نحو 400 لتر من الوقود».

وقد قدمت إدارة الشؤون الاجتماعية المحلية الطعام والملابس لأفراد الروهينجا. وأشار «عبدالمسافر» إلى أن مسؤولي الهجرة في طريقهم للقاء هؤلاء الأشخاص.

ويشار إلى أن أكثر من 1700 من أفراد الروهينجا علقوا في إقليم آتشيه أثناء توجههم إلى دولة ثالثة خلال الـ10 أعوام الماضية، وذلك بحسب ما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة.

ويذكر أن منذ اندلاع العنف في ولاية راخين بغرب ميانمار عام 2012، فر عشرات الآلاف من أفراد الروهينجا من البلاد على متن قوارب. وقد فر مئات الآلاف عبر الحدود إلى بنجلاديش خلال الـ18 شهرا الماضية.