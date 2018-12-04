مديرة المخابرات الأمريكية تدلي بإفادة أمام مجلس الشيوخ بشأن مقتل خاشقجي

قال مصدران مطلعان إن مديرة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل ستدلي بإفادة أمام زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة مغلقة اليوم الثلاثاء، بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

كان بعض المشرعين عبروا عن غضبهم لعدم مشاركة هاسبل في الإفادة التي أدلى بها مسؤولون في إدارة ترامب الأسبوع الماضي أمام مجلس الشيوخ بشأن مقتل خاشقجي في أكتوبر في القنصلية السعودية في اسطنبول.

ويشير تقييم المخابرات المركزية الأمريكية إلى أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي الذي كان من المنتقدين للحكومة السعودية.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من ذكرت أن هاسبل ستدلي بإفادتها.

وخلال إفادة الأسبوع الماضي قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، إنه لا توجد أدلة دامغة على أن ولي عهد السعودية مسؤول عن قتل خاشقجي وحثا أعضاء مجلس الشيوخ على عدم خفض مستوى العلاقات مع السعودية بسبب تلك الواقعة.

وقال أحد المصدرين إن هاسبل ستدلي بإفادتها أمام زعماء لجان العلاقات الخارجية والقوات المسلحة والمخصصات من الجمهوريين والديمقراطيين. وأضاف أن هاسبل كانت قد أدلت بإفادتها بالفعل أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ.

وقال مصدر بمجلس الشيوخ إن من المقرر تقديم الإفادة الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:30 بتوقيت جرينتش).