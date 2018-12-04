المفوضية الأوروبية تدعو لإنهاء الرقابة على الحدود في منطقة شنجن

دعت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء الضوابط الحدودية داخل منطقة "شنجن" الأوروبية ذات الحدود المفتوحة، التي طبقها العديد من البلدان خلال أزمة اللاجئين.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس، إن الوقت قد حان لرفع القيود المفروضة على الحدود.

وقال أفراموبولوس في بروكسل "بعد مرور أربع سنوات، نحن مجهزون بشكل أفضل من أي وقت مضى لحماية حدودنا الخارجية، والتعامل مع تحديات الهجرة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي".

وعادة لا يتعين تفتيش الأشخاص داخل منطقة شنجن، التي تضم 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، عند عبورهم الحدود من دولة إلى أخرى داخل التكتل.