السودان والكويت يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الخدمة الوطنية

بحث السودان والكويت، أمس الاثنين، بالخرطوم ، سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والاستفادة المتبادلة في مجال الخدمة الوطنية.

وزار وفد من هيئة الخدمة الوطنية بدولة الكويت برئاسة اللواء ركن محمد أحمد الخضر، اليوم الاثنين، المنسقية العامة للخدمة الوطنية بالسودان، وتعرف على عمل تقنية المعلومات ومشروعات وبرامج وطريقة عمل المنسقية في الحصر والاستدعاء والاستخدام والتنسيب.

وتفقد الوفد أقسام المنسقيات المختلفة، واستمع إلى تقرير حول الإجراءات والمعاملات، وآخر حول مشروعات الخدمة الوطنية وإسنادها للقوات المسلحة والتعليم والصحة خاصة في المناطق الريفية، بجانب محو الأمية والإنتاج وتزكية المجتمع وتنمية الموارد البشرية.

وقال الدكتور ياسر عثمان سليمان المنسق العام للخدمة الوطنية بالسودان، خلال الزيارة، إن الخدمة الوطنية مشروع وطني له شق عسكري وآخر مدني، وتعمل على توظيف مقدرات وطاقات المواطنين الشباب من أجل النهوض والتنمية وغرس الولاء الوطني.

وأضاف أن الخدمة الوطنية قدمت تجربة فريدة ومتميزة في السودان من خلال مشروعات وبرامج هادفة، وساهمت في دعم وإسناد القوات المسلحة، وقدمت مشاريع اقتصادية واجتماعية، ولها نشاط في مختلف مناحي الحياة، مشيرا إلى تعاونهم وتنسيقهم مع مؤسسات وأجهزة الدولة في الاستفادة من كوادر الخدمة الوطنية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية بدولة الكويت أهمية التنسيق وتكامل الأدوار والاستفادة من خبرات السودان في تسخير قدرات الشباب والاستفادة منها في مجالات مدنية وعسكرية وغرس الولاء والانتماء الوطني فيهم، مشيدا بجهود الخدمة الوطنية وتحربتها الرائدة في السودان، كاشفا عن شراكة وتعاون بين الجانبين.