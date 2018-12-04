ترامب وزوجته يلقيان نظرة الوداع الأخيرة على بوش الأب

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، نظرة الوداع الأخيرة، مساء أمس الاثنين، على الرئيس الأسبق جورج إتش دبليو بوش (الأب)، حيث سجي جثمانه في مبنى الكونجرس بواشنطن.

ووقف ترامب وزوجته لمدة دقيقة أمام نعش بوش المغطى بالعلم الأمريكي قبل أن يؤدي ترامب التحية أمام التابوت.

ووضعت ميلانيا في نفس الوقت يدها على قلبها.

ولم يتحدث أي منهما، وغادرا بعد نحو دقيقتين من دخول المبنى.

ووصل نعش مغطى بالعلم الأمريكي يحمل جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج إتش دبليو بوش (الأب)، أمس الاثنين، إلى واشنطن قادما من تكساس، حيث من المقرر أن تقام مراسم جنازة رسمية يوم الأربعاء المقبل من هناك.

وتم نقل النعش من "قاعدة أندروز" إلى مبنى الكونجرس الأمريكي، حيث سيسجى جثمان بوش لإلقاء النظرة الأخيرة عليه حتى تشييع جنازته الرسمية يوم الأربعاء المقبل.

وشوهد أعضاء سابقون في الحكومة ممن خدموا في عهد الرئيس الحادي والأربعين الذي توفي يوم الجمعة عن عمر يناهز 94 عاماً، يغادرون طائرة 747 ، التي تقوم أحيانا بمهام الطائرة الرئاسية (إير فورس وان)، يليهم أفراد عائلة بوش، بما في ذلك ابنه جورج دبليو بوش، رئيس الولايات المتحدة الثالث والأربعين.

ولدى وصول الجثمان، عزفت فرقة عسكرية نشيد "هيل تو ذا شيف"، وهو النشيد التقليدي الذي يتم عزفه مع الرؤساء الأمريكيين، إلى جانب إطلاق قذيفة مدفعية تكريما للجثمان.

وبدأت مراسم تأبين الرئيس الأسبق الذى عاصر نهاية الحرب الباردة في وقت سابق من يوم الاثنين في هيوستون.

وأوقف عدد من الأشخاص سياراتهم على طول الطريق وتوقفوا مع مرور الموكب الذي يحمل نعش بوش، واصطف مئات آخرون لرؤية نعش الرئيس الأسبق في رحلته الأخيرة إلى واشنطن.

وسوف يُسمح للجمهور بإلقاء نظرة الوداع على بوش ابتداءً من الساعة 07:30 من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (0030 من صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش).