الرئيس الأفغاني يأمر بالتحقيق في مزاعم تعرض عدد من الرياضيات لاعتداءات جنسية

أمر الرئيس الأفغاني أشرف غاني مكتب المدعي العام بإجراء تحقيق في مزاعم تعرض عدد من الرياضيات لاعتداءات جنسية.

وقال غاني - في بيان صادر عن القصر الرئاسي نقلته شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن أي نوع من سوء السلوك ضد الرياضيين، ذكرا أو أنثى، غير مقبول.

واجتمع غاني مع مسؤولين من اللجنة الأولمبية الوطنية الأفغانية ورياضيين في القصر الرئاسي أمس الاثنين، وتعهد بإجراء تحقيق شامل في هذه الإدعاءات.

من جانبه، أكد النائب العام فريد حميدي أن مكتبه وضع خطة لإجراء تحقيق شامل وشفاف في هذه الوقائع.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى تعرض لاعبات كرة القدم بالمنتخب الأفغاني لاعتداءات جنسية، فيما أكد غاني أن هذه التقارير شكلت "صدمة" لكافة أفراد الشعب الأفغاني.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن أنه سينظر في تلك التقارير التي نفاها الاتحاد الأفغاني للعبة، فيما أكد "فيفا" رفضه "لأي تسامح" مع انتهاكات من هذا النوع.