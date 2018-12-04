الرئيس الألماني يبدأ غدا زيارة رسمية للصين

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يبدأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير غدا الأربعاء، زيارة رسمية للصين تستغرق ستة أيام.

وذكرت مصادر من المكتب الرئاسي في برلين اليوم الثلاثاء أن البرنامج الشامل للزيارة يعبر عن العلاقات المكثفة وأيضا "التعقيد والتنوع" في العلاقات الألمانية-الصينية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه أطول زيارة يقوم بها شتاينماير لبلد منذ توليه مهام منصبه.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا على مستوى العالم منذ عام 2016.

ويتركز محور الزيارة حول العواقب الاقتصادية والاجتماعية للرقمنة والذكاء الاصطناعي، حيث سيجري الرئيس الألماني محادثات حول هذا الأمر مع رجال أعمال ومثقفين ألمان وصينيين.

ويستهل شتاينماير جولته بزيارة مدينة جوانزو، يعقبها مدينة تشنجدو، ثم العاصمة بكين، حيث يلتقي في ختام زيارته يوم الاثنين المقبل بالرئيس الصيني شي جين بينج.

ويعتزم شتاينماير إلقاء خطاب أمام طلاب جامعة سيتشوان، والذي سيتحدث فيه عن حقوق الإنسان في الصين.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تحدث خلال زيارته الأخيرة للصين في نوفمبر الماضي عن أوضاع مسلمي الويغور.

ووفقا لبيانات غير مؤكدة رسميا، يعيش نحو مليون شخص من الويغور في معسكرات تأهيل.

يذكر أن البرلمان الألماني ناقش في إحدى جلساته مطلع الشهر الماضي أوضاع حقوق الإنسان للويغور في إقليم شينجيانج الصيني، ما أثار الاستياء في بكين.