«قسد» تتقدم في هجين ومقاتلات التحالف تشن أعنف غاراتها

تشهد مدينة هجين في ريف دير الزور الشرقي أعنف المعارك بين قوات سورية الديمقراطية (قسد) المدعومة من مقاتلات التحالف ومسلحي تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

وقال قائد عسكري في مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات قسد " إن قوات سورية الديمقراطية دخلت بلدة هجين من الجهة الغربية وأصبحت على مشارف مشفى المدينة وأن أعنف المعارك تشهدها هذه الجبهة بين قواتنا ومسلحي داعش الذين عملوا على تفخيخ حتى الرمال وهذا ما يعيق تقدم قواتنا".

وأضاف "إن مقاتلات التحالف شنت أعنف غاراتها على المدينة منذ انطلاق المرحلة الأخيرة من طرد تنظيم داعش، وتركزت أغلب تلك الغارات على حي الحوامة وأن قتلى عناصر داعش اليوم بالعشرات".

وأكد القائد العسكري لوكالة الانباء الالمانية(د.ب.أ) " منطقة المشفى حالياً تشهد معارك عنيفة جداً وفي حال سيطرت قواتنا على المشفى، تصبح المدينة ساقطة نارية ويتم قطع الطرق المؤدية الى المدينة".

من جانبه، قال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية لـ(د. ب. أ) إن طائرات التحالف شنت أكثر من 200 غارة على مدينة هجين، كماوشنت غارات على قريتي ابو الحسن وابو خاطر شرق مدينة هجين لقطع طريق الامداد إلى المدينة ".

ودفعت قوات سورية الديمقراطية منذ بداية الأسبوع الماضي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة هجين في ريف دير الزور الشرقي.