مقتل شرطي إثر مداهمة الشرطة الأفغانية لمنزل ربيب وزير سابق

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قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن شرطيا واحدا على الاقل قتل في كابول أمس الاثنين، عندما داهمت الشرطة منزلا يقيم فيه ربيب وزير أفغاني سابق بشكل غير قانوني مما أثار اشتباكا مسلحا بين قوات الشرطة وحراس المنزل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ستة على الاقل من رجال الشرطة وصحفي محلي اصيبوا في الاشتباك.

وأوضح رحيمي أن الشرطة الأفغانية ذهبت إلى المنزل بوسط كابول لإجلاء المواطن تميم وارداك، وهو ربيب وزير الدفاع السابق عبد الرحيم وارداك، عندما واجهت مقاومة مسلحة.

قال رحيمي إن شخصا رفع دعوى قضائية ضد ورداك، زاعمًا أنه يمتلك المنزل الذي يقيم فيه وارداك بشكل غير قانوني.

وقضت المحكمة لصالح الرجل في ثلاث قضايا رفعها ضد وارداك، الذي تم إخطاره قبل شهر بمغادرة المنزل، لكنه رفض الرحيل.

وقال المتحدث ان الوحدات الخاصة التابعة للشرطة حاصرت المنزل استعدادا لمداهمته وفقا للقانون.

وسمع دوي انفجار محدود وطلقات نارية في المنطقة بعد ساعات من بدء الاشتباك.

وشوهد أصحاب متاجر يفرون من المنطقة في ذعر.

يذكر أن عبد الرحيم ورداك كان وزير دفاع أفغانستان من عام 2004 إلى عام 2012 خلال إدارة الرئيس حامد كرزاي.

وأقاله البرلمان من خلال تصويت بحجب الثقة.

ونفى مكتب ورداك أي صلة بين عائلته وأعمال العنف، قائلا إن المنزل يمتلكه شخص آخر.