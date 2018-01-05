أمريكا توقف المعونات الأمنية لباكستان

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها أوقفت المعونات الأمنية إلى باكستان كخطوة أولى بسبب سياستها مع طالبان.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيثر نويرت، اليوم الخميس، إنه كان ينبغي إيقاف هذه المعونات منذ فترة طويلة حتى تتخذ الحكومة الباكستانية "إجراءات حاسمة" ضد جماعة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني المتحالفة معها.



إلا أن نويرت لم تتمكن من تحديد قيمة هذه المعونات.



كانت الإدارة الأمريكية أعلنت في أغسطس الماضي عن وقف 255 مليون دولار مساعدات عسكرية لباكستان.



كانت العلاقة بين البلدين توترت بشدة خلال الفترة الأخيرة.



وتتهم إدارة الرئيس ترامب باكستان بدعم جماعة طالبان الراديكالية وشبكة حقاني المتحالفة معها وبأنها توفر لهذه الجماعات موئلا خلفيا للحماية.



وانتقد ترامب الحكومة والجيش في باكستان بشدة خلال عرضه لاستراتيجيته الجديدة نحو أفغانستان في أغسطس الماضي وأعلن عن اتخاذ إجراءات صارمة تجاههما إن لم يقوما بعمل ضد طالبان على الأراضي الباكستانية.