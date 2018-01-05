الاحتلال يقر خطة جديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية

أقر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، خطة جديدة لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، من ضمنها مناقصات تسويق أراض لبناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أرائيل، المقامة على أراضي سلفيت.



ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي حكومي، وصفته بالكبير دون تسميته، أنه بالإضافة إلى هذه الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "آرائيل"، يعقد "مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية"، الأسبوع المقبل، جلسة من المفترض أن يمنح فيها التراخيص اللازمة للشروع ببناء 225 وحدة سكانية إضافية في مستوطنات إضافية مختلفة، وكذلك إقرار مخططات لاحقه لبناء نحو 1145 وحدة سكنية جديدة في مختلف مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.



ووفق موقع "عرب 48" الذي تناول هذا الموضوع أيضا، فستتوزع هذه الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة الـ225 بواقع 55 في "بتسال"، و9 في "أريئيل"، و79 في "حيننيت"، و8 في "بيت أرييه"، و44 في "معاليه أدوميم"، و30 في "سوسيا".