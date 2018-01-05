موسكو ترحب باستعداد الكوريتين للحوار وتأمل بالتوصل إلى اتفاقات للتسوية السلمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحبت موسكو باستعداد كوريا الشمالية والجنوبية لاستئناف الحوار بينهما، مشيرة إلى أنها تأمل أن يؤدي الحوار الى اتفاقات تهدف للتسوية.

وقال مصدر بالخارجية الروسية لوكالة أنباء «سبوتنيك» اليوم الجمعة، نرحب باستعداد الطرفين لاستئناف الحوار، ونأمل أن تتبلور هذه النزعة في اتفاقات محددة تهدف للتسوية السلمية للمشاكل القائمة بين الجنوب والشمال.

يُذكر أن، ممثلين عن الكوريتين الشمالية والجنوبية أجريا اتصالًا هاتفيًا يوم 3 يناير عبر الخط الساخن لقرية الهدنة «بانمونجوم».

كما ذكر رئيس إدارة الشؤون بين الكوريتين في كوريا الشمالية، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أصدر أمرًا بفتح الخط الساخن المغلق منذ فترة طويلة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية.

كما اقترح وزير الوحدة بكوريا الجنوبية تشو ميونج هدجيون تنظيم اجتماع رفيع المستوى في المنطقة المنزوعة السلاح، والتي تعرف باسم «قرية الهدنة»؛ لبحث مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في دورة الألعاب الأولمبية في بيونج تشانج الشهر القادم.