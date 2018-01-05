قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المناهج التعليمية بحاجة إلى تنقية كاملة وإعادة نظر في معظمها؛ لأن هناك محتويات كثيرة خاطئة خاصة التي لها مدلولات دينية، متابعًا: «نعمل بالتعاون مع أساتذة من كليات التربية وقريبَا سنقدم تقرير كامل للوزارة عن كل المناهج لكل السنوات الواجب تغييرها وتنقيتها».



وأضاف «شيحة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام تاني»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامية رشا نبيل، أمس الخميس، «اليوم كنا في ورشة عمل، أحد محاورها تنقية المناهج من كل ما له علاقة بالتطرف الديني والفكري ونبذ الآخر والمعلومات التاريخية المغلوطة، والقيم السلبية»، مؤكدًا: «نحن متنبهين لهذه الخطة، لأن الغرض من المناهج التعليمية هو بناء الإنسان لا مجرد تحصيل للمعلومات».



وأشار إلى تغيير وزير التربية والتعليم في فبراير الماضي، قائلًا: «إن اللجنة التقت بوزير التربية والتعليم العديد من المرات، حتى يعرض رؤيته في التطوير والتغيير، لكن لا توجد حتى الآن خطة جاهزة للتنفيذ، وممولة بشكل كامل، فهناك خطة لكن تطبيقها يحتاج الكثير».



