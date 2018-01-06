طلعت يوسف: الفوز على المصري سيعيدنا للمنافسة 

قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة طلعت يوسف إن فوز فريقه على المصري البورسعيدي سيعيد الفريق الأزرق إلى دائرة المنافسة على المربع الذهبي في الدوري.



وفاز سموحة على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم/ الجمعة/ على ملعب ستاد برج العرب في إطار منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



وأضاف يوسف - في تصريحات عقب المباراة - أن الفوز أعاد للاعبين ثقتهم في أنفسهم وأثبت أن سموحة فريق كبير خاصة وأن الفوز جاء على حساب فريق مثل المصري البورسعيدي، قائلا: "نجحنا في حصد ثلاث نقاط غالية.. كما نجحنا في تعطيل مسيرة المصري الذي يعد منافسا مباشرا لسموحة".



وتابع: "الإصرار والروح القتالية أمر جيد يحسب للاعبين، أود أن أشكرهم عليه"، مشيرا إلى أن نظرة الجهاز الفني للمرحلة المقبلة ستختلف بعد تلك النتيجة الإيجابية.



وأكد يوسف أنه على الرغم من الفوز إلا أن الجهاز الفني لم يصل لمرحلة التفاهم الكامل مع اللاعبين نظرا لقصر الفترة التي تولي فيها إدارة الفريق.