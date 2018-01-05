«حظر تسول» في شوارع وندسور خلال حفل زفاف «هاري وميجان»

انتقدت الجمعيات الخيرية البريطانية المعنية بالمشردين أمس الخميس، خطة سيمون دادلي رئيس المجلس المحلي لمدينة وندسور لطرد المتسولين من شوارع المدينة قبل زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميجان ماركل بالمدينة في مايو المقبل.

وقال «دادلي» إنه كتب إلى مفوض الشرطة المحلية، الثلاثاء، منتقدًا رد الشرطة على السلوك المناهض للمجتمع، ومن بينه التسول العدواني والتخويف في وندسور.

وتعهد «دودلي» في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الأسبوع الماضي بمطالبة الشرطة بالتركيز على التعامل مع هذا الأمر قبل حفل الزفاف الملكي، وحث شرطة وادي التايمز على تطبيق قانون التشرد لعام 1824 ضد التسول المنظم في وندسور.

وردًا على تصريحاته اليوم الخميس، قال مأوي المشردين الوطني إن المشردين غالبًا ما يكونون في أدنى مستوى لهم، وهم يعانون من مجموعة من المشاكل المعقدة.

وقال جريج بيلز مدير الاتصالات في المأوى: «إنهم في حاجة ماسة إلى مساعدتنا ودعمنا ومشورتنا للانتقال من الشوارع إلى مكان آمن، وفي النهاية إلى منزل».

وأضاف «بيلز» أن وصمهم أو معاقبتهم يأتي بنتائج عكسية تمامًا، وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها لا توافق على تعليقات «دادلي» حول دور الشرطة.

وقالت «ماي»، التي تمثل الدائرة الانتخابية لمقاطعة ميدينهيد المجاورة في البرلمان، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إنه عندما تكون هناك أمور تتعلق بمن يتسولون بعنف في الشوارع، فمن المهم أن تعمل المجالس مع الشرطة للتعامل مع التسول العدواني.