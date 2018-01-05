«التنظيم والإدارة»: أصدرنا 30 كتيبا لتعريف الموظفين بالخدمة المدنية

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز أصدر 30 كتيبًا خلال العام الماضي لتعريف الموظفين بقانون الخدمة المدنية، وحقوقهم وواجباتهم.



وأضاف «جميل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، أمس الخميس، «قانون الخدمة المدنية لاقى معارضة شديدة عند البدء في إعداده، بالرغم من الجهل بتطلعاته وأهدافه وأحكامه، لكننا نؤيد كل أحكام الخدمة المدنية، لذلك بدأنا نجزأها حقوق المرأة، ذوي الإعاقة، مصابي العمليات الحربية والأمنية، مساعدي الوزير حقوقهم وواجباتهم، وبدأنا نوضح الهدف من القانون، ورؤية الدولة وتطلعها لكل الناس اللي عندها جهاز إداري كفء، دون المساس بحقوق الموظفين طالما أنهم يؤدون واجباتهم؛ حتى نصل لتوحيد المعاملة بين كل الموظفين».



وتابع: «كل موضع من مواضع الخدمة المدنية نحرص أن يكون لها إصدار خاص بها يوضح كل أحكامها في القانون، خصصنا لكل موضوع بدءا من التعيينات، النقل، الانتداب، حتى الإعارة، إصدار منفصل وضحنا فيه أحكام القانون وما يقابله من أحكام اللائحة التنفيذية لتبسيط الأمور»، مستطردًا: «مع كل موضوع نجري ورش عمل، ونوزع على كل الجهات سواء عن طريق النت أو الموقع للإلكتروني للجهاز أو إرسال نسخ ورقية لكل الوزارات والهيئات والمحافظات عشان كلنا نطبق تطبيق موحد».



وأكمل: «كان هناك ملايين من القضايا مرفوعة في مجلس الدولة بشأن الموظفين، الآن هناك توحيد لكافة الموظفين»، مضيفًا: «وقعنا بروتوكول مع مجلس الدولة عشان يوافينا بمبادئ أحكام الإدارية العليا والجمعية العمومية عشان ننظر في تعميمها على كل وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما وقعنا بروتوكول آخر مع هيئة قضايا الدولة عشان أي قضايا تترفع بشأن الخدمة المدنية نكون على علم بيها وأي تدخل تحتاجه نقدر نعمله على الفور».



وأكد: «مفيش جهة إلا وبنمر عليها، بداية من المحافظ لمديري المديريات والمسؤولين التنفيذين القائمين على تطبيق الموارد البشرية في كل محافظة؛ للتعرف على مشكلاتهم والتدخل لحلها».



