قيادي في حزب «ميركل»: «لا أستطيع تفهم التيارات الرجعية في الإسلام»

ذكر قيادي في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه لا يستطيع إبداء أي تفهم للتيارات الرجعية في الإسلام.

وقال العضو في مجلس رئاسة الحزب، ينز شبان، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: «ليس كل ما هو مختلف ثقافيًا يمثل إثراء في حد ذاته. لا يمكنني اعتبار تصورًا متخلفًا عن المرأة أو الزواج القسري أو القتل بدافع الشرف إثراء».

وذكر «شبان»، أن هذا الشكل من الإسلام المحافظ والرجعي جزئيًا منتشر على نطاق واسع في ألمانيا ويتم الوعظ به في كثير من المساجد بألمانيا كل يوم جمعة.

وطالب «شبان» حزبي اليسار والخضر بتوجيه انتقادات أكثر وضوحًا لهذه التيارات من الإسلام، وقال: «نقد الدين كان توجهًا يساريًا في الماضي. اليوم صار ينظر لنقد الإسلام على أنه توجه يميني، سأشعر بالرضا عندما يتعامل الخضر واليسار على نحو ناقد مع الإسلام مثلما هو الحال مع الكنيسة الكاثوليكية».