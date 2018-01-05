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المالية: راتب الطبيب يتخطى الـ30 ألف جنيه بعد تطبيق قانون التأمين الصحي

آية نجم الدين
نشر فى : الجمعة 5 يناير 2018 - 2:12 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 يناير 2018 - 2:12 ص
أكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أنه سيتم زيادة مرتبات الأطباء مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.

وأضاف «معيط»، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الخميس، أن راتب الطبيب قد يتخطي الـ30 ألف جنيه شهريًا بعد تنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل تم دراسته بشكل جيد، ولا يضيف أى أعباء على الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أنه سيتم زيادة رواتب الأطباء في المستشفيات بالتزامن مع تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك من أجل ضمان خدمة طبية جيدة وراقية للمرضى.

ولفت إلى أن سعر البترول وصل إلى 67 دولار، عكس ما كان عليه في الماضي، حيث كان يتم توفير برميل البترول بسعر 48 دولار، مؤكدًا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تؤدي إلى إنطلاقة مصر في المستقبل، وأن تحريك الأسعار سهل توفير السولار والبنزين للمواطن وكذلك السلع الأخرى.

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