فيورنتينا يحبط انتر ويفرض عليه التعادل في الدوري الإيطالي

فرط فريق إنتر ميلان في فوز كان في متناول يديه وتعادل مع مضيفه فيورنتينا 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل كييفو فيرونا مع ضيفه أودينيزي 1/1.



وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله ماورو إيكاردي في الدقيقة 55 وتعادل فيورنتينا عن طريق جيوفياني سيميوني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.



ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث بفارق ست نقاط عن نابولي المتصدر ، كما رفع فيورنتينا رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.



ويعد هذا التعادل هو السادس لإنتر ميلان هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والفوز في 12 مباراة ، فيما يعد هذ التعادل هو السابع لفيورنتينا مقابل الفوز في سبع مباريات والخسارة في ست.



وغابت الانتصارات عن إنتر ميلان حيث يرجع آخر فوز حققه الفريق ليوم 3 كانون أول/ديسمبر عندما تغلب على كييفو فيرونا 5 / صفر.



وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت كييفو فيرونا مع ضيفه أودينيزي.



وتقدم كييفو فيرونا بهدف سجله إيفان رادوفانوفيتش في الدقيقة التاسعة وتعادل أودينيزي بهدف سجله نيناد توموفيتش، لاعب كييفو فيرونا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 41.



ورفع كييفو فيرونا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر، كما رفع أودينيزي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن.