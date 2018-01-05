

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، على تهنئة محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في استفتاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الذي تم الإعلان عنه أمس الخميس في حفل إقيم بالعاصمة الغانية إكرا.

وأشاد الخطيب بنجم مصر وأدائه المميز وسلوكه الرائع ووصفه بأنه نموذج للاعب المحترف ويستحق الجائزة عن جدارة واستحقاق، وطالبه الخطيب بالحفاظ على علاقته بالله سبحانه وتعالى والتزامه المعهود وعمل الخير وحب الناس الذي يعتبره رأس المال الحقيقي لأي لاعب، كما أن الأهلي سيقوم بتكريم محمد صلاح عند وجوده بالقاهرة في أقرب وقت ممكن.

وتمنى الخطيب التوفيق لصلاح في مسيرته الكروية مع ناديه ومنتخب مصر خلال الفترة القادمة، فيما وجه صلاح أثناء الاتصال الهاتفي الشكر للخطيب على تهنئته بالجائزة مؤكدا على اعتزازه بقيمته الكبيرة على الصعيد الكروي والشخصي.

ورحب نجم ليفربول بمباردة رئيس النادي الأهلي لتكريمه عند التواجد بالقاهرة، في إشارة واضحة إلى تقديره الخاص لهذا التكريم.