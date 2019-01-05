قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بإنشاء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، معقبًا أن «السيسي» يؤكد على الأمر في كل خطاب له.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الجمعة، أن الخلاف أو الفرق الذي ظهر مؤخرًا وخاصة في الاحتفال بالمولد النبوي بين خطاب الرئيس وخطاب شيخ الأزهر هو الفرق ذاته بين من يريد أن يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، ومن يريد أن يؤسس لدولة دينية.

وأكد وزير الثقافة الأسبق، أنه ممتن للحضارة الإسلامية ومنغمس فيها، لكنه يرى أن الأزهر لا يمثل الإسلام، مشيرًا إلى أن هناك فرقتين إسلاميتين من شأنهما مساعدة المجتمعات العربية على التقدم، وهما المعتزلة وأتباع ابن رشد.

وعقب: «ساهم فكر ابن رشد في إقامة الحضارة الأوروبية الحديثة»، موضحًا أن طغيان ابن تيمية على ابن رشد في الواقع المصري يعتبر من قبيل الخيبة، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، وفقًا لتعبيره.



