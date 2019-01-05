مطران شبرا: نشعر أن السيسي رئيس لكل المصريين

قال الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، إن التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، على مستوى عالٍ، وسط تكثيف للجهود الشرطية في هذا الوقت، معربًا عن شكره لرجال الشرطة.

ووصف في لقاء مع برنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه «مصري أصيل»، ويحظى بكامل الثقة، مشيرًا إلى زيارته للكاتدرائية في كل عام خلال قداس عيد الميلاد لتهنئة المسيحيين بالعيد وإلقاء كلمة «من القلب»، وفق قوله.

وتابع: «نشعر بأنه رئيس لكل المصريين، وهو يقول دائمًا "يا مصريين" ولا يتحدث عن مسلم أو مسيحي، و يزورنا كل عام ويلقي كلمة من القلب تحظى بإعجاب الجميع».

وأشار إلى سير عملية توفيق أوضاع الكنائس بشكل جيد للغاية، إلا أن قانون بناء الكنائس يحتاج للدراسة بعد نقل سلطة الموافقة من رئيس الجمهورية إلى المحافظ، وتحديد مدة 4 أشهر للرد على طلب بناء كنيسة.

وذكر أن قرار الرئيس السيسي، بتشكيل لجنة عليا للأحداث الطائفية، ستنهي هذه الأمور وستضع الجميع تحت طائلة القانون، رافضًا وصف المسلمين والمسيحيين، بقطبي الأمة، قائلًا إنهما قطب واحد.