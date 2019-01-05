ذكر مسؤولون أفغان أن مسلحي طالبان اختطفوا 15 موظفا حكوميا على الأقل كرهائن في إقليم فراه غربي البلاد، بعد ساعات من تحرير مجموعة أخرى من 12 مدنيا من سجن تابع لطالبان في إقليم هلمند جنوبي البلاد من خلال عملية عسكرية.

وكان الموظفون في طريقهم إلى عملهم في ضواحي مدينة فراه، عاصمة الإقليم عندما احتجزهم المسلحون، طبقا لما ذكره عضوا المجلس المحلي، خير محمد نورزاي وداد الله قانه.

وأضاف المسؤولان أنه ربما تم نقلهم إلى منطقة "بوشت رود" بالإقليم، حيث يسيطر المسلحون على 80% على الأقل من المنطقة.

وتم الدفع بقوات أمن في عملية بحث، دون أن تسفر عن نتائج بعد.

ومن ناحية أخرى، جرى تحرير 12 مدنيا على الأقل من سجن تابع لطالبان في إقليم هلمند، من خلال عملية عسكرية بعد منتصف ليل الجمعة.

وقال المتحدث باسم الحاكم الإقليمي، عمر زواق، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، اليوم السبت، إن قوات النخبة "إن دي إس" التابعة لوكالة الاستخبارات الأفغانية نفذت العملية التي أجريت في مقاطعة نهر سراج بالإقليم.

وتحتجز طالبان أشخاصا في سجنها لأسباب مختلفة، من بينها التعاون مع قوات الأمن الأفغانية.

ولم يحدد المتحدث باسم الحاكم الإقليمي التاريخ الذي تم فيه احتجاز هؤلاء الأشخاص.

وقامت القوات الخاصة الأفغانية بالعديد من عمليات الإنقاذ في 2018. وشهدت هذه العمليات تحرير المئات من المدنيين من بينهم نساء وأطفال من قبضة طالبان.