مسح: سكان شنجهاي الأكثر كسلا في الصين

أفاد إحصاء جديد بأن سكان مدينة "شنغهاي" هم "الأكثر كسلا" في الصين خلال عام 2018.

وأظهرت البيانات ،التي جمعت من خدمات توصيل الطعام من مواقع على الانترنت، أن سكان شنغهاي ينفقون أكثر من سكان أي مدينة أخرى على خدمات توصيل الطعام (دليفري) في الصين.

كما يأتي سكان المدينة على قمة تصنيف الانفاق على الغذاء والمشروبات في عام 2018 يليهم سكان العاصمة بكين ثم هانجتشو في إقليم تشيجيانج.

وأفاد التقرير، وفقا لصحيفة (تشاينا ديلي) الصينية، أن أحد العملاء من سكان شنغهاي سجل 2074 طلبا لتوصيل الطعام في عام 2018 على موقع لتوصيل الأطعمة وهي الأكبر في عموم البلاد ، كما أنفق آخر من شنغهاي أيضا مبلغ 253 ألف يوان (حوالي 37 ألف دولار) على خدمات "الدليفري".