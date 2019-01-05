روسيا تطالب واشنطن بتوضيحات حول اعتقال أحد رعاياها

طالبت وزارة الخارجية الروسية واشنطن، بتوضيحات حول أسباب اعتقال المواطن الروسي دميتري ماكارينكو في إحدى جزر المحيط الهادئ التابعة للولايات المتحدة، كما طالبت باحترام حقوقه كاملة.

وأكدت الوزارة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، تقارير إعلامية حول اعتقال مواطن روسي في جزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة.

وحسب البيان، فإن ماكارينكو وصل إلى جزيرة سايبان في 29 ديسمبر الماضي مع زوجته وأطفاله القصر وأبويه المسنين، واحتجزه ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي " إف بي آي" في المطار فور وصوله"،بحسب قناة"روسيا اليوم".

وأضاف البيان أن "السفارة الروسية في الولايات المتحدة لا تزال تسعى للحصول على وصول قنصلي إلى المحتجز"، مشيرا إلى أن الوصول القنصلي كان يجب أن يمنح قبل الثاني من يناير، وذلك بموجب الاتفاقية الثنائية للعلاقات القنصلية المبرمة بين البلدين.

ولفتت الخارجية إلى أن السفارة الروسية في واشنطن علمت بالحادث ليس من السلطات الأمريكية، ولكن من أقارب ماكارينكو، ما يشكل انتهاكا آخر لاتفاقية العلاقات القنصلية، التي تقضي بضرورة إبلاغ البلد المعني باحتجاز مواطنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

وأضافت الخارجية الروسية: "ليست هذه المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا السلوك، فإهمال الولايات المتحدة لالتزاماتها الدولية أصبح أمرا معتادا".