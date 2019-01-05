أعربت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن تعجبها من ترصد البعض لها، وذلك تعليقًا على البلاغات التي قدمت ضدها، بتهمة الإساءة لمصر.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، «أنا حاسة إن تصرفاتي البسيطة والطبيعية بقت بتتفهم غلط»، مضيفة: «أنا بعد كدة هحط سوستة على شفايفي ومش ههزر تاني»، على حد تعبيرها.

وتعليقًا على انتقادها لتنظيم الحفلة التي أحيتها في ليلة رأس السنة، أوضحت «أنا كان نفسي الحفلة تكون حلوة، وكان ممكن الزجاج ده يقع على أطفال ويحصلهم حاجة»، مشيرة إلى أنها عندما قالت إنها خسارة في مصر كانت هذه العبارة على سبيل الهزار.

وعند سؤالها عن أسباب تجدد الهجوم عليها كل فترة، أجابت: «أنا مش عارفة في إيه، بس الحمد لله المؤمن دايمًا مصاب، واللهم لا اعتراض».

وتعرضت المطربة شيرين عبد الوهاب، لهجوم من جانب البعض، خلال الأيام الماضية؛ بسبب تداول مقاطع فيديو لها من حفلها الأخير الذي أحيته بأحد الفنادق بالقاهرة، خلال ليلة رأس السنة، والذي تضمن بعض العبارات لها، والتي وصفها البعض بأنها مسيئة لمصر.