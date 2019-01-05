السبت 5 يناير 2019 1:05 ص القاهرة القاهرة 14°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
النتـائـج تصويت

ألمانيا تحذر المسافرين إلى تايلاند من تبعات العاصفة بابوك

برلين - (د ب أ)
نشر فى : السبت 5 يناير 2019 - 12:44 ص | آخر تحديث : السبت 5 يناير 2019 - 12:44 ص

أصدرت الخارجية الألمانية تنبيها إلى السياح الألمان المتوجهين إلى تايلاند بتوخي الحذر من عواقب العاصفة الاستوائية "بابوك" التي ضربت جنوبى تايلاند.

وقالت الوزارة في التنبيه الذي نشر أمس الجمعة إن "بابوك" يمكن أن تتسبب في موجة من الفيضانات في جنوبى البلاد وفي جزيرة كوه سامويل المشهورة بأنها مقصد للسياحة وقضاء العطلات.

وذكر بيان الخارجية الذي نشر اليوم الجمعة على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت: "على المسافرين إلى تايلاند التحسب لأعطال تصيب وسائل السفر الجوية والبحرية" مضيفا أن على المسافرين أن يتابعوا ما تبثه وسائل الإعلام المحلية، وأن يكونوا على اتصال وثيق بمنظمي الرحلات وشركات الطيران وأن يتبعوا تعليمات السلطات المحلية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك