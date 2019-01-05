ألمانيا تحذر المسافرين إلى تايلاند من تبعات العاصفة بابوك

أصدرت الخارجية الألمانية تنبيها إلى السياح الألمان المتوجهين إلى تايلاند بتوخي الحذر من عواقب العاصفة الاستوائية "بابوك" التي ضربت جنوبى تايلاند.

وقالت الوزارة في التنبيه الذي نشر أمس الجمعة إن "بابوك" يمكن أن تتسبب في موجة من الفيضانات في جنوبى البلاد وفي جزيرة كوه سامويل المشهورة بأنها مقصد للسياحة وقضاء العطلات.

وذكر بيان الخارجية الذي نشر اليوم الجمعة على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت: "على المسافرين إلى تايلاند التحسب لأعطال تصيب وسائل السفر الجوية والبحرية" مضيفا أن على المسافرين أن يتابعوا ما تبثه وسائل الإعلام المحلية، وأن يكونوا على اتصال وثيق بمنظمي الرحلات وشركات الطيران وأن يتبعوا تعليمات السلطات المحلية.