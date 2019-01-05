نادية لطفي عن تكريم الرئيس الفلسطيني لها: «شرف ليا اسمي يجي مع الأبطال»

أعربت الفنانة نادية لطفي، عن سعادتها بتكريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لها، ومنحها النجمة الكبرى لوسام القدس.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «one»، مساء السبت، إن القدر فاجئها خلال الفترة الأخيرة بأكثر من تكريم في وقت واحد، متابعة: «فوجئت برسالة فيها أكثر من تقدير سواء من الناس أو المسؤولين، وسعيدة أني عبرت عن الوطنية والتاريخ في أعمالي الفنية، وشرف ليا أسمي يجي مع الأبطال».

وأوضحت أنها التقت مجموعة من أبطال سيناء وحرب أكتوبر أثناء تلقيها للعلاج في مستشفى المعادي العسكري، معلقة: «ربنا أداني نعمة الالتقاء بأبطال أكتوبر في المستشفى وخاصة دفعة سيناء ربنا بيمتعني من خلال رؤية النماذج دي، وسعيدة بزيارة الرئيس عباس بنفسه ليا لما جه مصر».

وأكدت أن القدس مكان مقدس وسيظل يناضل حتى يتم تحريره، معقبة: «الرئيس الفلسطيني مازال يناضل، وكانت على وجه ابتسامة وعلامات العزم، وسعيدة جدًا بالتكريم، أسعدوني بالجائزة دي، وخايفه أتعود على كده كل 15 يوم يجيلي تكريم».

ويُذكر أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، منح الكاتب الكبير وحيد حامد، النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون، والفنانة نادية لطفي وسام القدس، والفنان محمد صبحي النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون تقديرا لما قدموه من فنون وشجاعتهم المشهودة في نصرة قضايا أمتهم العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.