السبت 5 يناير 2019 1:27 م القاهرة القاهرة 17.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
النتـائـج تصويت

ضبط 44 موقفا عشوائيا وتحرير 17 مخالفة رادار بالجيزة

مصطفى حمدي:
نشر فى : السبت 5 يناير 2019 - 1:17 م | آخر تحديث : السبت 5 يناير 2019 - 1:17 م

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية للقطاع.

وأسفرت الحملات -التي أشرف عليها اللواء علاء متولي مدير مرور الجيرة- عن ضبط 3 آلاف و788 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1740 مخالفة، تليها الانتظار الخاطئ بـ1451 مخالفة.

كما أسفرت الحملات عن حجز دراجات نارية (توكتوك)، وتحرير 44 مخالفة بمطالع ومنازل الكباري (موقف عشوائي)، وتحرير 17 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و38 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، والتصالح الفوري في 30 حالة.

حررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك