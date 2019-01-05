جيمس جيفري موفدا جديدا لدى التحالف الدولي ضد داعش

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن السفير جيمس جيفري سيتولى منصبي الموفد الأمريكي الخاص لدى التحالف الدولي والمبعوث الأمريكي إلى سوريا، بدلا من المبعوث السابق بريت مكغورك الذي استقال من منصبه مؤخراً.

ونقلت اذاعة "سوا" عن المتحدث باسم الوزارة روبرت بالادينو قوله في بيان بهذا الخصوص أن السفير جيمس جيفري سيقوم بالتالي بـ"قيادة وتنسيق جهود وزارة الخارجية الأمريكية لتنفيذ إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحابا مسؤولا للقوات الأميركية من سوريا، "بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، من دون الإضرار بأهداف الولايات المتحدة في سوريا والعراق بما في ذلك الهزيمة الدائمة لداعش".

وكان مكغورك الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما وثبته ترامب في منصبه لتمثيل واشنطن لدى التحالف الدولي، قد أعلن استقالته في 21 ديسمبر بعد قرار ترامب سحب القوات الأميركية من سوريا.

ويتمركز نحو ألفي جندي أميركي في شمال سوريا غالبيتهم قوات خاصة تدرب قوات محلية من الأكراد على قتال تنظيم داعش.