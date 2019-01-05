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عامر: لا توجد عروض من القطبين للتعاقد مع ياسر إبراهيم

الشروق
نشر فى : السبت 5 يناير 2019 - 11:50 ص | آخر تحديث : السبت 5 يناير 2019 - 11:50 ص

نفى ، محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، وجود أى عروض جديدة لمدافع الفريق ياسر إبراهيم خلال الفترة المقبلة.

وكتب عامر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : " لا توجد عروض جديةً من اندية القمة لشراء نجم نادي سموحة ياسر ابراهيم ،وكل ما يثار مجرد مناوشات ومحادثات تليفونية" .

وكانت هناك تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، ربطت اسم مدافع الفريق السكندري والنادي الأهلي، من أجل تدعيم خط دفاع الأخير ، خلال الفترة المقبل .

على الجانب الأخر يريد نادي الزمالك ، التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبل، وذلك من أجل تأمين خط الدفاع بلاعبين صغار السن، خاصة وهو من أبناء النادي.


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