مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في إطلاق نار قرب لوس أنجلوس بأمريكا

ذكرت الشرطة الأمريكية اليوم السبت، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرون في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة في إحدى صالات البولينج بمدينة تورانس بالقرب من مدينة لوس أنجليس.

وجرى الإبلاغ عن إطلاق النار الذي يبدو أن شجارا سبقه، الساعة 1154 مساء بالتوقيت المحلي عند صالة "جابل هاوس بول"، في تورانس وهي مدينة ساحلية على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب لوس أنجليس.

واكتشفت الشرطة عدة أشخاص مصابين بجروح ناتجة عن أعيرة نارية وشرعت في إنقاذهم. ولفظ ثلاثة رجال أنفاسهم الأخيرة في موقع الحادث، بحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وجرى نقل رجلين إلى المستشفى، وفضل اثنان آخران تلقي العلاج الطبي بمعرفتهم.

وقالت الشرطة ،عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" إن التحقيق جار وطالبت المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أن الأهالي تجمعوا خارج موقع الحادث بحثا عن أحبائهم، وكان بعضهم يائسين خلال محاولة الحصول على معلومات من الشرطة.

وفي تشرين ثان/نوفمبر، فتح مسلح النار داخل حانة مكتظة تعزف فيها موسيقى الكانتري في منطقة لوس أنجليس الكبرى، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا إلى جانب المسلح.

وقالت الشرطة في مدينة "ثاوزند أوكس" إن المسلح جندي بحرية سابق يبلغ 28 عاما.

ووقع هذا الهجوم بعد أقل من أسبوعين من قيام رجل /46 عاما/ بقتل 11 شخصا في كنيس يهودي في بيتسبرج. وأدين المسلح المشتبه به بـ44 اتهاما بما في ذلك جرائم الكراهية الدينية ويمكن أن يواجه الإعدام في حال أدين.