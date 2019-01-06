الآلاف يتحدون الطقس السيء في بلجراد للاحتجاج ضد الرئيس

تظاهر آلاف الأشخاص في بلجراد اليوم السبت، احتجاجا ضد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في عطلة نهاية الأسبوع الخامسة على التوالي رغم هبوب عاصفة ثلجية.

وسار نحو 15 ألف شخص في وسط المدينة وتوقفوا أمام مكاتب قناة (آر.تي.إس) الحكومية التي يسيطر عليها فوتشيتش بقوة.

ورددت مكبرات الصوت تسجيلات صوتية لوعود الرئيس التي لم يفِ بها، مصحوبة بأصوات آلاف الصافرات وآلات نفخ للتشجيع (الفوفوزيلا) بينما نشرت مجموعة من المتظاهرين لافتة مكتوب عليها: "لقد بدأت".

واندلعت سلسلة الاحتجاجات المتواصلة بسبب اعتداء على سياسي معارض في أواخر تشرين ثان/ نوفمبر، وتم تنظيمها في البداية تحت شعار "أوقفوا القمصان الدامية".

وسخر فوتشيتش من مسيرة سابقة في بلجراد، قائلا إنها صغيرة وأنه "حتى لو كان هناك خمسة ملايين" فلن يرضخ لمطالبهم، مما دفع منظمي المسيرات إلى ابتكار الشعار الجديد "واحد من خمسة ملايين".