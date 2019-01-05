مريض بريطاني يطلق سهما على طبيب

أصيب طبيب عام في بريطانيا في معدته اثر قيام مريض بإطلاق سهم من قوس عليه في مستشفى واتفورد بانجلترا ولكن السهم لم ينفذ بسبب طيات القميص التي حالت دون نفاذه إلى بطن الطبيب.

وتنظر إحدى المحاكم البريطانية في القضية ، حيث كان الممارس العام جاري جريفيث يكتب بعض الملاحظات في قسم الجراحة بالمستشفى وفوجئ بدخول مارك ووترفول عليه وأطلق عليه السهم.

وكان والد الجاني ووترفول /46 عاما/ الذي أنكر محاولة القتل، قد توفى في المستشفى بعدما عرض على الممارس العام.

وقال المدعي العام لهيئة المحلفين إن ووترفول كان يعالج لدى الدكتور جريفيث منذ 10 سنوات ولكنه في الأيام الأخيرة قبل الهجوم تولد لديه إحساس عميق بالكراهية ضده، مشيرا إلى أن هذا استند إلى ما اعتبره الجاني سوء معاملة له ولابيه /76 عاما/ الذي اشتكى إلى الطبيب الممارس من ضيق التنفس، ورتب الطبيب لعملية سحب السائل من رئته اليمنى في المستشفى العام في واتفورد، ولكنه اكتشف وجود سرطان في الرئة وتوفى المريض الأب في اليوم التالي.

وأشارت شبكة (بي بي سي) إلى أن الابن قام بعدها بأيام بالاعتداء على الطبيب بالقوس والنشاب من على بعد متر ونصف ولكن الطبيب تمكن من سحب السهم سريعا ووضعه على المكتب وعلى الرغم من أن الجرح كان غائرا، الإ أنه لم ينفذ إلى القولون.