قال النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم ظالم، متهمًا الحكومة أيضًا بالظلم لإبقائها على هذا القانون حتى الآن، ما يعرض الملاك للظلم الشديد نتيجة حصولهم على إيجارات زهيدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «دائرة الحدث»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس الجمعة، أن هناك مطالبات بالانتهاء من تعديل قانون الإيجار القديم، لكن هناك اختلافات حول المهلة المقرر منحها للسكان أو المستأجرين طبقًا لهذا القانون.

وأوضح: «هناك مقترحات بمنح 10 سنوات للسكن المنزلي و5 سنوات للمحال التجارية وعام واحد للمنشآت الحكومية حتى يتمكنوا من تدبير أماكن بديلة»، مشيرًا إلى ضرورة العدول عن هذا القانون نهائيًا والتنازل عن فكرة تعديله والتعامل مع كل الإيجارات بموجب القانون الجديد.



