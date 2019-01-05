الحكومة اليمنية تتهم الميليشيا الحوثية باحتجاز 72 شاحنة محملة بمواد الإغاثة

احتجزت ميليشيا الحوثي 72 شاحنة إغاثية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي كانت في طريقها إلى محافظة إب، وذلك بعد أيام على اتهام البرنامج التابع للأمم المتحدة للحوثيين بسرقة المعونات المخصصة للمتضررين في مناطق سيطرتها.

وحمل وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح ، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم السبت، الميليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن النقص الغذائي أو الكوارث الغذائية الإنسانية التي قد تحدث للأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والمسؤولية المباشرة عن أي تلف للمواد الإغاثية المحتجزة.

واتهم الوزير الحوثيين بارتكاب أعمال ممنهجة ضد العملية الإغاثية في اليمن تهدف إلى تجويع الشعب اليمني وحرمانه من أبسط حقوقه.

ودعا المسؤول اليمني، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في بلاده ليزا غراندي ، إلى سرعة التدخل للإفراج عن الشاحنات الإغاثية المحتجزة بشكل عاجل وفوري والرفع إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بكافة الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا بحق الأعمال الإغاثية، وإدانة هذه التصرفات الإرهابية والتي تساهم في تردي الأوضاع في مناطق سيطرة الحوثيين.

وكشف الوزير أن الحكومة اليمنية سترفع القضايا إلى المحاكم الدولية ضد الميليشيا الحوثية التي تقوم بشكل مباشر في تجويع الشعب اليمني، والمساهمة في تردي الوضع الإنساني في مناطق سيطرتهم ، مشيرًا إلى أن هذه الميليشيا هي أكبر المنتهكين للعملية الإغاثية والإنسانية في العالم.

وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية بالضغط الفوري القوي والحازم بكافة الوسائل لمنع الحوثيين من الاستمرار من التدخل في العملية الإغاثية والتوقف عن نهب المساعدات ووضع العراقيل أمام المنظمات الدولية، وشركائها المحليين.

وحث الوزير اليمني برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الإغاثية الدولية العاملة في اليمن، بعدم التعامل مع المنظمات المحلية الإرهابية التابعة للحوثيين، والتعامل منظمات وشركاء محليين مستقلين، مشهودة لها بالكفاءة والشفافية والنزاهة في التوزيع وعمل آليات وضوابط رقابية تحد من إمكانية تلاعب الميليشيا الحوثية وتدخلها في عمليات التوزيع.

من ناحية أخرى، ذكرت قناة " سكاي نيوز" أن مليشيا الحوثي قصفت مخازن برنامج الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة في كيلو 7 بمدينة الحديدة اليمنية، مضيفةً أن حريقًا هائلًا اندلع في المخازن بعد تعرضها لقذائف ميليشيات الحوثي.

وتمتلك المنظمة الأممية عددًا من المخازن بمحافظة الحديدة، تحتوي على عشرات الأطنان من المواد الغذائية الخاصة بالمحتاجين والمتضررين من الحرب، وسبق أن تعرض أحد مخازنها أواخر العام الماضي لهجوم مماثل.