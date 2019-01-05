«تعليم دمياط» ينظم برنامج الدمج على امتحانات المرحلة الابتدائية

نظمت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برنامج تدريب "المدمجين" من تلاميذ المدارس، على نماذج الامتحانات للمرحلة الابتدائية، خاصة مادة الرياضيات، والتي شهدت إقبالاً ملحوظًا في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمدمجين، وتنفيذاً لمبادرة "سفراء الأمل".

تم التدريب في إدارات عزبة البرج، ومثلتها مدرسة بنات الشاطئ، والسرو، ممثلة في مدرسة حسام التابعي، ودمياط متمثلة في مدرسة الزيات، والروضة ومثلتها مدرسة وحدة الروضة، وكفر سعد، ممثلة في مدرسة المدينة المنورة، وكفر البطيخ، ممثلة في مدرسة مدرسة كفر البطيخ التعليم الأساسي، وإدارة دمياط الجديدة ممثلة في مدرسة المستقبل، إدارة الزرقا ممثلة في مدرسة الجمهورية، وفارسكور ممثلة في مدرسة الأنصاري، وميت أبوغالب، ومثلتها مدرسة الشهيد الشرباصي عامر.

البرنامج برعاية السيد سويلم وكيل الوزارة، وإشراف لبنى الكرداوى، بالتعاون بين إدارة الموهوبين والتعلم الذكى وتوجيه الرياضيات والتربية الخاصة.