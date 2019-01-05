البطالة تنخفض بصورة قياسية في ألمانيا خلال 2018

أعلنت الوكالة الألمانية للعمل في مدينة نورنبيرج أمس الجمعة، أن العام الماضي 2018 شهد مجددا تراجعا تاريخيا في نسبة البطالة في ألمانيا.

وأفادت الوكالة أن متوسط العاطلين خلال العام بلغ 2 مليون وثلاثمئة واربعين الف شخص، وهو أقل من العام الأسبق 2017 بمقدار 193 ألفا.

وأوضحت الوكالة أن هذا الرقم يبين أن البطالة تراجعت لأدنى مستوياتها منذ إعادة توحيد ألمانيا، حيث تراجعت نسبة البطالة عموما خلال 2018 بنسبة 5ر% عن العام السابق لتصل إجمالا إلى 2ر5 % في كامل ألمانيا.

وقال رئيس الوكالة ديتليف شيله في نورنبيرج أمس الجمعة: "في العام الماضي جرت أحداث كثيرة سارة في سوق العمل"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يرجع الفضل فيه لنسبة النمو الإيجابي في الاقتصاد الألماني، حتى وإن فقد الاقتصاد إجمالا جزءا من زخمه.

وأبدى شيله تفاؤله بشأن معدلات البطالة خلال العام الجاري 2019.