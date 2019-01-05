العثور على سلحفاة بحرية تزن 200 كيلوجرام نافقة على شاطئ في كولومبيا

أفادت إذاعة كاراكول الكولومبية أمس الجمعة، بأنه تم العثور على سلحفاة بحرية تزن 200 كيلوجرام من الأنواع المعرضة للانقراض نافقة على شاطئ في شمال كولومبيا.

ونقلت الإذاعة عن علماء بيولوجيين قولهم إن السلحفاة كانت ترغب في السباحة إلى الشاطئ لوضع البيض.

وعثر سائحون على السلحفاة في مدينة سانتا مارتا على البحر الكاريبي أول أمس الخميس، وتم اكتشاف بقايا متفجرات في عينيها وأذنيها، مما يشير إلى أنها تعرضت لمتفجرات استخدمها صيادون بشكل غير شرعي.

وذكر موقع سيجويمينتو الإلكتروني أن التقديرات تشير إلى أن عمر السلحفاة ربما كان يصل إلى 70 عاما.

وكانت السلحفاة البحرية جلدية الظهر، وتعرف أيضا بسلحفاة المحيط جلدية الظهر، وهي من أكبر أنواع السلاحف في العالم.

ويمكن أن يصل طول هذه السلاحف إلى 80ر1 متر كما يمكن أن يصل وزنها إلى 500 كيلوجرام، وفقا لموقع "سي ترتل كونسيرفانسي" المعني بحماية السلاحف البحرية.