اضطراب حركة الطيران في ولاية بافاريا الألمانية بسبب عاصفة ثلجية

تسببت عاصفة ثلجية، اليوم السبت، في إلغاء 120 رحلة طيران على الأقل بمطار مدينة ميونخ، عاصمة ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا. وتمثل الرحلات الملغاة نحو 10% من إجمالي الرحلات.

وقالت متحدثة باسم المطار، إن العاصفة القوية تسببت أيضا في تأخير العديد من الرحلات الجوية.

يذكر أن عدد الرحلات الجوية المعتادة من المطار ليوم السبت يبلغ نحو 850 رحلة، وصول ومغادرة، وحدث اضطراب في جدول الرحلات بسبب الثلوج والجليد.

وأضافت المتحدثة:" نحن بحاجة إلى نحو 25 دقيقة لإزالة الثلوج من المدرج وخلال هذا الوقت يتم إغلاق المدرج"، مضيفة أن إزالة الثلوج من فوق بدن الطائرة يحتاج أيضا إلى وقت ، وبالإضافة إلى ذلك فإن هيئة السلامة الجوية تقوم بتخفيض عدد الرحلات الجوية في حال تدهور الرؤية، مع الطقس السيء.

وفي المقابل، جلبت العاصفة السرور للمتزلجين إذ أنها غطت مناطق بالقرب من جبال الألب بطبقة جليد وصل سمكها إلى 50 سنتيمترا.

ورغم أن هذا الطقس يوفر ظروفا مواتية للتزلج، حذر مسؤولو الأرصاد من خطر حدوث انهيارات جليدية.

وفي النمسا المجاورة، كان هناك أيضا إلغاء لرحلات جوية، كما تم إغلاق العديد من الطرق بسبب إمكانية حدوث انهيارات جليدية .