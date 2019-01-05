طرد حارسي الزمالك والاتحاد في اشتباكات مؤسفة ببرج العرب

اشتبك لاعبي الزمالك والاتحاد السكندري، عقب نهاية الشوط الأول بين الفريقين والذي يقام مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الممتاز على ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

وعقب إطلاق محمود عاشور حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول، توجه الهاني سليمان حارس الاتحاد إلى محمود علاء مدافع الزمالك ليعاتبه على بعض المناوشات بعد هدف تعادل الزمالك، قبل أن يسرع محمود جنش حارس الفريق الأبيض ليعتدي على الهاني سليمان من الخلف لتحدث بعض الاشتباكات بين لاعبي الفريقين والإداريين.

ثم قام محمود عاشور حكم اللقاء بطرد جنش والهاني سليمان بكشل مباشر وأيضا إداري من كل فريق نتيجة تلك الإشتباكات.

وكانت نتيجة الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

وقام جروس بإشراك عماد السيد حارس الفريق بديلًا لمصطفى فتحي، فيما قام طولان بإشراك الحارس محمود الزنفلي بديلًا إيمانويل باناهيني.