بولتون: «لا تغيير» في معارضة استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، "لا يوجد أي تغيير على الإطلاق" في معارضة إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد للأسلحة الكيماوية.

وقال بولتون للصحفيين أثناء توجهه إلى الشرق الأوسط لعقد اجتماعات في تركيا وإسرائيل إن هناك "الكثير من الخيارات" التي ستكون متاحة في حالة وقوع حادث آخر مشابه. وإذا اضطرت الولايات المتحدة أن ترد مرة أخرى، فإن الرد المقبل سيكون "أوضح" من السابق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ولدى سؤاله عما إذا كان تعليقه على الأسلحة يستند إلى معلومات استخباراتية جديدة حول خطط للأسد، أشار بولتون إلى أنه لم يكن يتحدث إلا مع حلفائه وأراد أن يكون واضحا بشأن الموقف الأمريكي لتجنب أن يتصور أحد الأطراف أن الموقف الأمريكي قد تغير.

ومن المقرر خلال الرحلة أيضا، أن يخبر بولتون القادة الإسرائيليين بعدم وجود جدول زمني لانسحاب الجيش الأمريكي من سورية، بعد أسبوعين من إعلان الرئيس دونالد ترامب عن انسحاب سريع للقوات الأمريكية.

وفي اجتماعاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته، سيؤكد بولتون أيضاً أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن رحيل القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية، بالقرب من الحدود مع العراق والأردن، حسبما ذكر مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية مساء أمس الجمعة.