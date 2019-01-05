زوجة ممدوح عبد العليم تبكي على الهواء: فراقه صعب

قالت الإعلامية شافكي المنيري، زوجة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، إنها تشعر بالفرحة عندما تعلم أن الجمهور يتابع مسلسلاته القديمة عند إعادة إذاعتها، لكنها لا تستطيع أن تشاهدها لأنها تشعر بالألم لفقدانه.

وأجهشت بالبكاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، عند حديثها عن فراق زوجها الذي تحل اليوم ذكرى وفاته الثالثة، قائلة: «فراقه صعب، واحشني جدًا، وواحش بنته أوي».

ووصفت زوجها بأنه كان قارئًا نهمًا وفنانًا استثنائيًا، مشيرة إلى انتقائه أعماله بدقة بالغة واهتمامه الشديد بأن يحظى باحترام المشاهدين.

ويحل اليوم السبت، الذكرى الثالثة لرحيل الفنان ممدوح عبد العليم الذي توفي في الخامس من يناير 2016، عن عمر ناهز 60 عامًا، إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال ممارسته للتمارين الرياضية في صالة جيم بنادي الجزيرة في القاهرة.