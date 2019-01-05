سانشيز يصاب مجددا مع مانشستر يونايتد

تعرض النجم التشيلي أليكسيس سانشيز لإصابة جديدة مع فريقه مانشستر يونايتد، وذلك أمام ريدينج في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي عصر اليوم.

وكان سانشيز قد عاد للتو من إصابة أبعدته لفترة طويلة بالعضلة الخلفية لقدمه، ليلعب مباراة واحدة ثم يصاب مجددًا في نفس موضع إصابته القديمة ليتوقع غيابه لمدة 3 أسابيع أخرى قادمة ليواصل حظه العثر مع الشياطين الحمر.

وفي تدخل مع أحد لاعبي ريدينج بالمباراة بالدقيقة 62 من عمر اللقاء تعرض سانشيز للإصابة، وخرج مستبدلاً بزميله ماركوس راشفورد، في المباراة التي نجح في صناعة هدف رائع لروميلو لوكاكو قبل خروجه.

ويتقدم يونايتد بهدفين نظيفين على فريق ريدينج في ملعبه أولد ترافورد، ويقترب من التأهل للدور الرابع للمسابقة الإنجليزية العريقة.