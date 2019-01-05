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التصريح بدفن جثة «مينا» سائق مطرانية بني مزار بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر فى : السبت 5 يناير 2019 - 2:51 م | آخر تحديث : السبت 5 يناير 2019 - 2:51 م

صرحت النيابة العامة بمركز سمالوط بإشراف المستشار أسامة عبد المنعم المحامي العام لنيابات الشمال، اليوم السبت، بدفن جثة "مينا"، 30 سنة، سائق سيارة كاهن بمطرانية بني مزار، والذي لقى مصرعه إثر تعرضه وبصحبته كاهن المطرانية، لحادث تصادم السيارة الملاكي التي كان يقودها بعامود إنارة بالطريق الصحراوي الشرقي.

واستعرضت النيابة تقرير الدكتور هاني إسحق شحاتة مفتش صحة المنيا، والذي أفاد بأن حدوث الوفاة بسبب كسر بالجمجمة ونزيف حاد بالمخ وفشل في التنفس ولا توجد شبهة جنائية.

وكان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة القس "مويسيس عازر عطية" كاهن بمطرانية بني مزار بكسور متفرقة بالجسم، وحالته الصحية مستقرة، وذلك بعد حادث تصادم السيارة بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الشرقي أسفر عن وفاة السائق.


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