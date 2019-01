واصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومه على الحزب الديمقراطي؛ وذلك بسبب موقفه من تأمين الحدود وبناء الجدار مع المكسيك.

وقال «ترامب»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إن «الديمقراطيين يريدون مليارات الدولارات للمساعدات الأجنبية، لكنهم لا يريدون إنفاق جزءا صغيرا من هذا الرقم لتأمين الحدود».

The Democrats want Billions of Dollars for Foreign Aid, but they don’t want to spend a small fraction of that number on properly securing our Border. Figure that one out!