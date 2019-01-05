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ماليزيا تنوي إنشاء جامعة في ناميبيا

أ ش أ
نشر فى : السبت 5 يناير 2019 - 1:08 م | آخر تحديث : السبت 5 يناير 2019 - 1:08 م

قالت المفوضة السامية الناميبية لدى ماليزيا، آن ميوتيلو، إن ماليزيا أعربت عن رغبتها فى إنشاء جامعة للتكنولوجيا فى ناميبيا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة فى مجال التعليم، مضيفة أنه تم أيضاً عرض فرص لتعليم طلبة من ناميبيا فى ماليزيا، وإن ناميبيا حريصة على التعلم من نظام التعليم الماليزى.

وأضافت ميوتيلو، أن ماليزيا تعتزم إنشاء حرم هذه الجامعة فى مدينة أوكاهاندجا، وأنه تم تحديد الأرض التى ستقام عليها الجامعة، متابعة: "إنه من المفترض أن تبدأ الحكومة الماليزية فى إنشاء الجامعة خلال شهر يوليو المقبل".

وبرغم ذلك رفضت المفوضة السامية الكشف عن تكلفة مشروع إنشاء هذه الجامعة، قائلة: "إننا نأمل أن يتم إنجازه قريبا، ذاكرة أن هناك مشروعا آخر للاستثمار فى قطاع السكك الحديدية، وأنها تركز على تشجيع منتجات ناميبيا الزراعية فى ماليزيا.


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