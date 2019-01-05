«العليا لتطوير المستشفيات الجامعية» تبحث مراحل تطوير «قصر العينى 2020»

بحثت اللجنة العليا لتطوير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة "قصر العينى 2020" برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، المراحل المختلفة لتنفيذ خطة التطوير والتى تشمل عدد من الإجراءات الخاصة بتحديد التقييم الهندسى للمبانى الموجودة وحالتها ومدى احتياجاتها إلى التحديث والإعلان عن المناقصة الخاصة بمدير المشروع على المستوى الدولي، ومتابعة شروط وآليات اختيار الشركات ودرجاتها وتقيمها لاختيار الشركة التى ستتولى التطوير والمدة الزمنية، وايضا معايير اختيار المدير الدولي للمشروع.

وأكد الخشت أن اللجنة بحثت أيضا الإجراءات اللازمة مع الجانب السعودى والتمويل اللازم للانتهاء من تطوير المشروع فى إطار خطة الدولة لتطوير المستشفيات الجامعية وتقديم خدمة متميزة لمرضى المترددين على جميع الادارات والعيادات والأقسام والطوارئ وغرف العمليات مع زيادة الأسرة والمعدات والمعامل، خاصة وأن الجامعة تضم هيئة تدريس من الأطباء الأكفاء وكذلك هيئات تمريض مدربة ومتميزة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة سيكون لها دور فعال ومشاركة كبيرة فى المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وذلك من خلال إطار الدور المجتمعى والتنموي الجامعة.

وأوضح أن القياد السياسية، تعي اهتماما كبيرا بطوائف المجتمع وتدرك أن المواطن المصري هو قطار التنمية، مشيرا إلى أن مشاركة المجتمع المدني في هذه المبادرات يمثل أمرا جيدا لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف الخشت، أن العمل فى هذا الاتجاه سيشمل إلى جانب الدور المجتمعى الحالى والمتمثل فى رعاية أهالى تلك المناطق عن طريق القوافل الطبية وبرامج محو الأمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا العمل على تدريب وتأهيل أبناء تلك المناطق على حرف ومهارات تدر عليهم دخلا إضافة الى رفع الوعي الصحي، ورفع كفاءة بعض المدارس، والتدريب على المشروعات الصغيرة إضافة الى اعداد دراسات الجدوى لمشروعات مجتمعية تخدم احتياجات تلك المناطق.

حضر الاجتماع، الدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب، والدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق، والدكتور فتحي خضير مساعد رئيس الجامعة لتطوير المستشفيات، والدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية الاثار، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير المسشفيات، علاوة على أعضاء اللجنة العليا واللجنة الفنية ومساعد وزير الاستثمار.